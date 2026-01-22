Controlli dei Carabinieri nel Salento: quattro arresti per stalking, droga e resistenza a Pubblico Ufficiale

Nel quadro della costante attività di controllo del territorio e di contrasto ai fenomeni di illegalità, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito, nei giorni scorsi, una serie di interventi che confermano l’impegno dell’Arma nella tutela della sicurezza pubblica e della legalità, con particolare attenzione alla protezione delle vittime di reati, al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

A Gallipoli, i militari della Stazione locale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare nei confronti di un uomo di 40 anni, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, trae origine da ulteriori indagini che hanno consentito di appurare presunte condotte persecutorie di varia natura quali pedinamenti e minacce, protrattesi nel tempo e aggravatesi nell’ultimo periodo, tali da ingenerare un timore per la propria incolumità.

A Surbo, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria, dovendo espiare una pena residua di oltre tre anni per reati di atti persecutori e danneggiamento seguito da incendio, commessi tra il 2022 e il 2023. L’arresto si è concluso con la traduzione presso la Casa Circondariale di Lecce.

a Lecce, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 37 anni, trovato in possesso di sostanza stupefacente. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori quantitativi di droga di diversa tipologia, insieme a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante ritenuto provento di una presunta attività illecita. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa Circondariale di Lecce, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini. L’operazione si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che incide in maniera significativa sul degrado sociale e sulla sicurezza dei centri urbani.