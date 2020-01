Nascondeva quasi 25 grammi di cocaina, arrestato 28enne a Uggiano La Chiesa

Proseguono le verifiche dei Carabinieri salentini allo scopo di prevenire e reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio finalizzato a questo scopo a Uggiano la Chiesa, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Maglie, coadiuvati da un’unità cinofila della Guardia di Finanza della Compagnia di Lecce, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Gianluca Toma 28enne.

Il giovane, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di un involucro contenente 21,50 grammi di cocaina; sei dosi preconfezionate per un peso complessivo di 3,72 grammi della stessa sostanza e un bilancino di precisione.

Toma, al termine delle formalità di rito e sentita l’Autorità Giudiziaria e stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.