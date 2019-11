La cocaina? Tra le sorprese degli ovetti Kinder. Arrestato un 25enne leccese

Cronaca

E’ finito in regime di arresti domiciliari un 25enne di Lecce scovato in possesso di svariati grammi di sostanza stupefacente. Alcuni grammi di ‘coca’ erano anche in una sorpresa dell’ovetto Kinder.