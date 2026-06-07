Ci sono romanzi gialli che si limitano a raccontare un’indagine e altri che riescono a trasformare il mistero in un viaggio, capace di coinvolgere il lettore dalla prima all’ultima pagina. Assassinio all’isola di San Pietro di Antonio Boggio appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Il terzo capitolo dedicato al commissario Alvise Terranova conferma il talento dello scrittore sardo nel costruire storie che hanno una trama investigativa impeccabile, ma anche personaggi dallo straordinario spessore umano.

La trama di Assassinio all’isola di San Pietro

L’autunno in Sardegna sembra ancora voler trattenere l’estate. Le giornate sono miti, il mare invita alle uscite in barca e la vita a Carloforte procede con la sua consueta tranquillità, ma la serenità dell’isola viene improvvisamente spezzata da una morte misteriosa. Cristiano Galileo, noto orologiaio e gioielliere del paese, viene trovato senza vita nel suo storico negozio. Tutto lascia pensare a un suicidio, una tragedia su cui scrivere la parola fine. Ma ci sono dettagli che non sfuggono all’occhio attento del commissario amante di Tom Waits che gli impediscono di archiviare il caso. A instillare il primo dubbio è la scena: sul tavolo da lavoro del laboratorio, nel retrobottega del negozio, ci sono una rosa bianca e un foglio con una poesia. E poi c’è Speranza, la figlia della vittima. La donna racconta che il padre, la sera prima della sua morte, era apparso insolitamente sereno e felice, tutt’altro che intenzionato a togliersi la vita. Aveva persino accennato a un incontro importante che attendeva con entusiasmo. Un comportamento che mal si concilia con l’ipotesi di un gesto estremo.

Terranova decide di approfondire le indagini. Da quel momento prende forma una ricerca della verità sempre più intricata, fatta di testimonianze contraddittorie, segreti di famiglia, vecchi rancori e verità nascoste che affondano le radici nel passato. Più il commissario scava nella vita di Cristiano Galileo, più emerge il ritratto di un uomo molto diverso da quello che tutti credevano di conoscere. Dietro la rispettabilità del gioielliere si nascondono infatti zone d’ombra, relazioni complicate e vicende mai del tutto chiarite.

L’indagine, che porterà il Commissario a ricostruire il passato dell’orologiaio, si sviluppa attraverso continui colpi di scena e depistaggi, portando il lettore a interrogarsi costantemente su chi stia mentendo e su quali siano i reali moventi dietro l’omicidio. Ogni scoperta sembra avvicinare alla soluzione per poi ribaltare nuovamente le certezze acquisite.

Alvise Terranova: un commissario autentico e umano

Uno dei maggiori punti di forza del romanzo è senza dubbio il personaggio di Alvise Terranova. Boggio costruisce un investigatore lontano dagli stereotipi del poliziotto infallibile. Terranova è intuitivo, brillante, ma anche profondamente umano, con fragilità e inquietudini che lo rendono credibile e vicino al lettore.

Parallelamente all’indagine, il commissario deve affrontare una delicata crisi sentimentale con Elisabetta. La sua vita privata diventa così un secondo filo narrativo che arricchisce la storia, regalando momenti di introspezione e coinvolgimento emotivo.

Questa capacità di fondere il mistero investigativo con le dinamiche personali dei personaggi rappresenta uno degli aspetti più riusciti della scrittura di Antonio Boggio. La scrittura di Antonio Boggio è fluida, elegante e coinvolgente. Le pagine scorrono con naturalezza grazie a dialoghi credibili, descrizioni evocative e una costruzione narrativa che mantiene costante la tensione.

L’autore dosa sapientemente indizi e rivelazioni, riuscendo a tenere alta la suspense fino al sorprendente finale. La trama è articolata ma mai confusa, mentre i personaggi risultano sfaccettati e ben caratterizzati.

Il risultato è un giallo italiano moderno che unisce investigazione, introspezione psicologica e amore per il territorio.

Perché leggere Assassinio all’isola di San Pietro

Antonio Boggio firma una storia avvincente, emozionante e intelligente, capace di catturare il lettore fin dalle prime pagine. Un libro che conferma la crescita di una delle voci più interessanti del noir italiano contemporaneo e che rende il commissario Alvise Terranova uno dei personaggi più riusciti del panorama giallo nazionale. Con Assassinio all’isola di San Pietro, Antonio Boggio offre molto più di un semplice romanzo investigativo. È una storia di segreti, relazioni umane, verità nascoste e ricerca della giustizia, immersa nella straordinaria cornice di Carloforte e dell’Isola di San Pietro.

Un giallo coinvolgente che sa sorprendere, emozionare e far riflettere, confermando ancora una volta come la migliore narrativa crime italiana sia capace di raccontare non solo un delitto, ma soprattutto l’animo umano.

La serie poliziesca di Antonio Boggio segue una linea temporale ben precisa che intreccia i delitti dell’isola alle complicate vicende sentimentali e personali del protagonista. Per non perdere nessun dettaglio della sua evoluzione, il percorso ideale comincia dal romanzo d’esordio.

Il viaggio inizia con “Omicidio a Carloforte” (pubblicato da Piemme nel 2022). È qui che facciamo la conoscenza del commissario Alvise Terranova: un uomo empatico, profondamente sardo, che ama ascoltare Tom Waits e curare i suoi melograni. In questo primo capitolo, Terranova si trova a indagare sul misterioso omicidio di un sacerdote, un caso che scuote la comunità proprio nei giorni di una sentitissima festa locale.

La storia prosegue l’anno successivo con “Delitto alla Baia d’Argento” (Piemme, 2023). In questo secondo volume, la calda estate sarda fa da sfondo a un’indagine torbida che costringe il commissario a scavare sotto la superficie apparentemente perfetta e turistica dell’isola, mettendo a dura prova il suo proverbiale intuito.

Il terzo tassello della serie segna il passaggio dell’autore alla prestigiosa collana del Giallo Mondadori con “Assassinio all’isola di San Pietro” (uscito nel 2025). Come abbiamo visto, l’autunno porta con sé il caso del gioielliere Cristiano Galileo. Questa indagine è particolarmente cruciale perché, oltre a spingere Terranova fino ai segreti degli immigrati italiani in Svizzera alla fine degli anni Sessanta, mette fortemente in crisi la sua vita privata e la sua relazione con Elisabetta.

Infine, la serie arriva al suo capitolo più recente con “Nero Mediterraneo” (Mondadori, 2026). In questo romanzo, lo scenario di Carloforte si fa ancora più attuale e complesso: l’arrivo di un peschereccio con a bordo dei migranti si incrocia drammaticamente con un efferato delitto sulla spiaggia. Un’indagine serrata in cui Terranova deve muoversi con estrema sensibilità politica e umana.

Perché seguirli in ordine? Sebbene ogni indagine poliziesca sia autoconclusiva e possa essere goduta da sola, leggerli nell’ordine corretto ti permetterà di apprezzare appieno l’evoluzione psicologica di Alvise Terranova, i suoi problemi di cuore con Elisabetta, il suo rapporto quasi terapeutico con le piante di melograno e la crescita della sua fidata squadra investigativa.