Esplode la bombola da sub e distrugge l’auto parcheggiata vicino al parco giochi. Assolto un 52enne di Nardò

Arriva l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” per un sub accusato di disastro colposo, per l’esplosione avvenuta il 14 luglio del 2019 a Nardò. Il giudice monocratico Bianca Todaro ha assolto un 52enne del posto, accogliendo l’istanza dell’avvocato Ezio Maria Tarantino.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 15.20, quando nella zona 167 di Nardò si è avvertito un forte boato. A saltare in aria è stata una bombola da sub da 10 chili che ha completamente distrutto una Ford Focus, parcheggiata a pochi passi da un parco giochi per bambini, fortunatamente ‘deserto’ visto l’orario.

È stato accertato dagli agenti del locale Commissariato di Nardò che a causare il botto era stata una bombola da sub, custodita nella vettura insieme ad un’altra, rimasta intatta

Secondo i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, intervenuti sul posto, la bombola era esplosa a causa di un cedimento strutturale. Pertanto è stata sequestrata, insieme a quella rimasta integra, per gli accertamenti tecnici del caso.

Gli agenti di polizia, terminate le indagini dopo l’incidente, hanno denunciato l’uomo per aver cagionato colposamente un pericolo per la pubblica incolumità. Non solo, il 52enne è stato segnalato alla Capitaneria di Porto di Gallipoli per la revoca della licenza di pesca.