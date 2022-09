Auto si ribalta sulla Lecce-Brindisi, intervengono i Vigili del Fuoco

Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato al ribaltamento di una Lancia Y sulla superstrada Lecce-Brindisi all’altezza dello svincolo per Squinzano-Trepuzzi. L’auto ha perso il controllo e si è ribaltata ma le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare.

Sul posto immediatamente i Vigili del Fuoco per prestare i soccorsi necessari. Gli occupanti del mezzo sono stati estratti dalle lamiere e sono stati portati al Pronto Soccorso per tutte le cure del caso. Non sarebbero in pericolo di vita.

L’impatto, tuttavia, è stato violento e ha destato non poca paura. L’incidente sarebbe potuto scivolare in tragedia, ma per fortuna così non è stato.

Solo ulteriori indagini potranno fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente.