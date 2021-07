Bollettino Covid, 46 casi positivi in Puglia. 12 in provincia di Lecce

La curva dei contagi è tornata a salire, anche in Puglia. È più chiaro osservando il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe che indica un aumento dei casi del 29,1% dal 7 al 13 luglio rispetto a sette giorni prima. Sotto controllo la situazione negli ospedali. Secondo l’ultima rilevazione dell’Agenas, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 2% in terapia intensiva ed è scesa (dopo il lieve aumento) al 2% (-1) nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, su 6.156 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 46 casi positivi: 10 in provincia di Bari, 7 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Non è stato registrato nessun decesso.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.767.226 test. 245.746 sono i pazienti guariti. 1.641 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.045, così suddivisi:

95.337 nella Provincia di Bari;

25.627 nella Provincia di Bat;

19.879 nella Provincia di Brindisi;

45.235 nella Provincia di Foggia;

27.169 nella Provincia di Lecce;

39.599 nella Provincia di Taranto;

824 attribuiti a residenti fuori regione;

375 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Per leggere il bollettino completo, clicca qui.