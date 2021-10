Bollettino Covid, 42 nuovi casi in Puglia. 12 positivi in provincia di Lecce

Il quadro della pandemia in Puglia resta invariato. I ricoveri, come dimostra l’ultimo aggiornamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione sugli ospedali, restano stabili. Numeri alla mano, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 4% in terapia intensiva e al 5% in malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Secondo il bollettino epidemiologico, nelle ultime 24 ore i ricoveri in area non critica sono passati da 134 a 129. Nessun ingresso in terapia intensiva, dove i pazienti ricoverati restano 18.

I nuovi casi registrati confermano la discesa della curva dei contagi. Sono 42 i positivi scoperti su 14.769 test giornalieri. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus, i cosiddetti attuali positivi, sono 2.123. Nessun decesso. Il totale delle vittime da inizio pandemia resta fermo a 6.816.

Per quanto riguarda la mappa dei nuovi casi sono così divisi: