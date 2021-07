Bollettino Covid, 154 casi positivi in Puglia. 25 in provincia di Lecce

Anche la Puglia deve fare i conti con un aumento dei contagi, legato anche alla variante delta, più contagiosa come hanno dimostrato gli esperti. Per evitare chiusure o la quarta ondata che in Europa sembra essere già arrivata, il Governo sta pensando di rendere obbligatorio il green pass, forse con una dose di vaccino, nei luoghi chiusi o affollati, dove è più concreto, insomma, il rischio di assembramenti.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, intanto, su 7.336 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 154 casi positivi. Così divisi: 33 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia BAT, 32 in provincia di Foggia, 25 in provincia di Lecce, 22 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 4 casi attribuiti a provincia non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.804.129 test. 246.021 sono i pazienti guariti. 1.931 sono i casi attualmente positivi. 86 i ricoveri in Ospedale. Ieri erano 82.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.616, così suddivisi:

95.481 nella Provincia di Bari;

25.663 nella Provincia di Bat;

19.957 nella Provincia di Brindisi;

45.320 nella Provincia di Foggia;

27.314 nella Provincia di Lecce;

39.669 nella Provincia di Taranto;

836 attribuiti a residenti fuori regione;

376 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 22.7.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/nBWZS