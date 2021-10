Bollettino Covid, in Puglia 147 nuovi casi. 58 positivi provincia di Lecce

Dopo il record di tamponi di ieri – sono stati 23.197 i test effettuati in un giorno di cui 127 risultati positivi – continua la mappatura dei contagi in Puglia. Nel bollettino epidemiologico di oggi, che monitora l’andamento della pandemia nella regione, sono 147 i casi scoperti su 22.606 test. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus, i cosiddetti attuali positivi, sono 2.018. 2 i decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia si ferma a 6.821.

Sul fronte degli ospedali, i ricoveri in area non critica sono passati da 128 a 131. Segno meno in terapia intensiva, dove i pazienti sono passati da 19 a 17. Dati che non pesano sul report dell’Agenas. La percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid resta stabile al 4% in terapia intensiva e al 5% in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

I nuovi casi sono così divisi: