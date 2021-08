Covid in Puglia, 105 positivi nelle ultime 24 ore. 43 contagi in provincia di Lecce

La percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è stabile secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che, quotidianamente, monitora la situazione negli ospedali sulla base dei dati inviati dalle Regioni al Ministero della Salute. Nessuna variazione né in terapia intensiva, dove il tasso di occupazione è fermo al 5% (0%) né nei reparti di area non critica – malattie infettive, medicina generale e pneumologia – dove la percentuale si è fermata al 9% (0%) dopo il segno più dei giorni scorsi.

Questo il report dell’Agenas, nel bollettino epidemiologico che conta i casi registrati ogni ventiquattro ore, i decessi e i ricoveri, i positivi in area medica toccano quota 251 (ieri erano 241, il giorno prima 238). 24 i pazienti in terapia intensiva (25 ieri).

Sul fronte dei contagi, sono 105 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su test 6.632. Con oggi, sono 4.701 i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus. 3 i decessi.

Nuovi casi per provincia:

Provincia di Bari: 15

Provincia di Bat: 3

Provincia di Brindisi: 0

Provincia di Foggia: 45

Provincia di Lecce: 43

Provincia di Taranto: 2

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: -1

Ricapitolando: sono 105 i casi positivi registrati in Puglia su 6.632 test. Tre i decessi. Aumentano i ricoveri in area medica che si fermano a 251. 24 i pazienti in terapia intensiva. 4.701 sono le persone attualmente positive.