Bollettino Covid, 139 casi positivi in Puglia. 36 in provincia di Lecce

Mentre il Governo sta discutendo sulla possibilità di cambiare le regole per frenare la circolazione del virus e della variante delta – scartata l’ipotesi della zona gialla per alcune regioni, sembra che l’Italia resterà bianca per tutta l’estate – i contagi continuano ad salire, anche in Puglia che ha registrato un lieve aumento dei ricoveri. Secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 2% in terapia intensiva ed è aumentata al 3% nei reparti di area non critica, che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Nel bollettino epidemiologico di oggi i ricoveri sono 82.

Sul fronte dei contagi, su 7.301 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 139 casi positivi. Così divisi: 35 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce, 31 in provincia di Taranto, 2 fuori regione.

Un caso precedentemente attribuito a provincia non nota, è stato classificato oggi, per cui il totale odierno resta di 139 casi positivi.

Sono stati registrati 5 decessi, 1 a Bari e 4 a Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.796.793 test. 245.974 sono i pazienti guariti. 1.824 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.462, così suddivisi:

95.448 nella Provincia di Bari;

25.653 nella Provincia di Bat;

19.930 nella Provincia di Brindisi;

45.288 nella Provincia di Foggia;

27.289 nella Provincia di Lecce;

39.647 nella Provincia di Taranto;

835 attribuiti a residenti fuori regione;

372 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 21.7.2021 è disponibile al link:

http://rpu.gl/n0ROo