Covid in Puglia, 1.255 casi positivi. 145 in provincia di Lecce. Il bollettino

La Puglia non sarà più zona rossa da lunedì 26 aprile. Dopo sei settimane di restrizioni più rigide per frenare la diffusione dei virus scatterà il tanto atteso colore arancione, ma i numeri legati alla pandemia non permettono ancora di abbassare la guardia. La curva dei contagi mostra segni di discesa, segno meno anche per il dato sui ricoveri in ospedale, ma i nuovi casi contati ogni giorno nel bollettino epidemiologico quotidiano continuano ad essere alti come i decessi di pazienti contagiati dal Covid.

Nel report di oggi, su 13.331 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.255 casi positivi. Così divisi: 333 in provincia di Bari, 182 in provincia di Brindisi, 153 nella provincia BAT, 193 in provincia di Foggia, 145 in provincia di Lecce, 237 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 33 decessi: 11 in provincia di Bari, 12 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.156.052 test. 173.251 sono i pazienti guariti. 49.062 sono i casi attualmente positivi. Scendono i ricoveri in Ospedale, fermi a 1.988.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 227.978 così suddivisi:

88.098 nella Provincia di Bari;

22.320 nella Provincia di Bat;

16.938 nella Provincia di Brindisi;

41.272 nella Provincia di Foggia;

22.359 nella Provincia di Lecce;

35.896 nella Provincia di Taranto;

743 attribuiti a residenti fuori regione;

352 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/KKc5j