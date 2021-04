Bollettino covid, 477 casi positivi in Puglia su 5.792 test. 83 in provincia di Lecce

Dopo sei settimane in Puglia è scattata la zona arancione, ma il cambio di colore non deve essere visto come un invito ad abbassare la guardia perché il virus continua a circolare come dimostrano i numeri scritti nero su bianco nel bollettino epidemiologico che, giorno dopo giorno, segue l’andamento della terza ondata nella regione. La curva dei contagi in discesa, il rapporto positivi/tamponi stabile e il segno meno sul dato dei ricoveri in ospedale sono incoraggianti, ma non bisogna vanificare gli sforzi fatti.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, sono stati registrati 477 casi positivi su 5.792 test per l’infezione da Covid-19. Così divisi: 100 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 39 nella provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 83 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 37 decessi: 12 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.171.461 test. 175.209 sono i pazienti guariti. 48.728 sono i casi attualmente positivi. Scendono i ricoveri in Ospedale, fermi a 1.955 contro i 1.973 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 229.658 così suddivisi:

88.696 nella Provincia di Bari;

22.481 nella Provincia di Bat;

17.089 nella Provincia di Brindisi;

41.654 nella Provincia di Foggia;

22.608 nella Provincia di Lecce;

36.025 nella Provincia di Taranto;

745 attribuiti a residenti fuori regione;

360 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/R9aam