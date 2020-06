Castromediano, cadono calcinacci da un balcone. I Vigili del Fuoco scongiurano il peggio

È stata una mattinata un po’ movimentata quella che hanno vissuto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce.

A causa delle recenti piogge, dell’acqua, infatti, si era infiltrata nel balcone in cemento di un’abitazione in Via Leuca nel Rione Castromediano.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 9.30, quando alcuni cittadini hanno notato sul marciapiede alcuni calcinacci di intonaco che si erano staccati dalla parte sottostante a un balcone.

Per evitare che si potessero verificare ulteriori danni e che vi fossero feriti, a seguito della caduta di altri calcinacci sui passanti, alcuni cittadini hanno segnalato quanto stesse avvenendo ai Vigili del Fuoco di Lecce che sono intervenuti prontamente con una squadra di due agenti.

Dopo aver transennato e messo in sicurezza il tratto di marciapiede, i Caschi Rossi, muniti di autoscala e di piccozza, si sono portati sotto al balcone per picchettare e rimuovere il resto dell’intonaco ancora pericolante.

Un agente della Polizia Locale di Cavallino, in servizio è intervenuto per regolare la circolazione e per garantire l’incolumità dei passanti.

Fortunatamente, le pietre cadute non hanno colpito alcuna persona.