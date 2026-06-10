Momenti di grande apprensione nella serata di ieri a Nardò, dove una bambina di soli 6 anni, di nazionalità moldava e in vacanza nel Salento con la famiglia, si è smarrita finendo da sola sul ciglio di una strada provinciale trafficata. Solo il tempestivo e mirato intervento dei Carabinieri della Stazione di Nardò ha evitato che la situazione si trasformasse in tragedia, mettendo in sicurezza la piccola.

L’allarme e il salvataggio sulla SP 109

L’allarme è scattato lungo la Strada Provinciale 109, precisamente in corrispondenza dell’incrocio con la Strada Provinciale 110. Alcuni passanti hanno notato la minore che vagava da sola, visibilmente disorientata, a ridosso della carreggiata e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

I militari dell’Arma, giunti sul posto con la massima urgenza, hanno preso in carico la bambina. Fortunatamente, la piccola è apparsa subito in buone condizioni di salute, sebbene spaventata per l’accaduto.

La ricostruzione dei fatti e il ricongiungimento

Attraverso accertamenti rapidi e accurati, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’evento, la bambina si era allontanata a piedi, sfuggendo involontariamente al controllo dei genitori e ha percorso la distanza che separava la struttura ricettiva (un alloggio turistico della zona) fino alla strada provinciale.

Contemporaneamente alla messa in sicurezza, i Carabinieri hanno avviato le ricerche dei familiari, setacciando le strutture ricettive limitrofe. Nel giro di breve tempo, i militari sono riusciti a rintracciare il genitore convivente, che stava già cercando la figlia in preda al panico. La bambina è stata così riaffidata sana e salva ai propri cari.