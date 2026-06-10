Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Lecce sono intervenuti a Melendugno per gestire una situazione di forte tensione che stava mettendo a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica.

La centrale operativa ha ricevuto la segnalazione di un uomo in evidente stato di alterazione, che mostrava un comportamento estremamente aggressivo e minaccioso nei confronti delle persone presenti. Giunti sul posto, i militari hanno immediatamente avviato un’azione di mediazione e contenimento nel tentativo di riportare la calma ed evitare che la situazione degenerasse.

L’aggressione e la violenza contro i militari

L’uomo – un 32enne di Caprarica di Lecce, già noto alle Forze dell’Ordine – ha tuttavia rifiutato ogni tentativo di dialogo. Nonostante i ripetuti sforzi dei Carabinieri per ricondurlo alla ragione e ha risposto con ulteriore violenza, rivolgendo insulti pesanti e opponendo resistenza alle operazioni di identificazione.

La situazione è rapidamente degenerata quando il 32enne ha colpito i militari con calci e gomitate. Grazie alla professionalità, dell’equipaggio, la condotta violenta è stata neutralizzata. L’uomo è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nel corso della colluttazione, i due Carabinieri intervenuti hanno riportato lesioni personali, giudicate guaribili in pochi giorni dai sanitari.

Il trasferimento in carcere e le tappe legali

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”. Il trasferimento è avvenuto su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che ora conduce le indagini.

Questo ennesimo episodio cronaca evidenzia il costante impegno e il tempestivo intervento dell’Arma dei Carabinieri nel presidiare il territorio salentino, garantendo la sicurezza dei cittadini anche a rischio della propria incolumità fisica.

Naturalmente, il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. L’eventuale colpevolezza dell’indagato in ordine ai reati contestati dovrà essere accertata e confermata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.