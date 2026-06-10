Nella mattinata di ieri, 9 giugno, la Polizia di Stato di Lecce ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 26 anni, formalmente residente a Lamezia Terme ma di fatto senza fissa dimora nel capoluogo salentino. Il giovane è ritenuto responsabile del reato di furto aggravato continuato.

Tutto è iniziato nelle prime ore del mattino, quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di un cittadino. Un uomo con una maglietta gialla e una bicicletta si aggirava con fare sospetto davanti alla finestra di un ristorante in via Ascanio Grandi.

Gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti immediatamente. Alla vista delle pattuglie, il sospettato è fuggito a tutta velocità tra i vicoli del centro storico, riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce. Tuttavia, nella fretta, il fuggitivo ha perso una ciabatta verde con fasce bianche proprio davanti al locale. Il successivo sopralluogo ha svelato la dinamica: l’uomo, usando un’asse di legno di circa 4 metri, aveva forzato la saracinesca per agganciare il registratore di cassa, desistendo solo grazie al tempestivo arrivo della Polizia.

Il secondo furto a Porta Napoli ai danni di un operatore ecologico

Mentre le Volanti setacciavano la zona, alle ore 06:05 è giunta una seconda segnalazione nei pressi di Porta Napoli. Un uomo con la stessa descrizione aveva appena derubato un operatore ecologico. Sfruttando un attimo di distrazione del lavoratore, il malvivente ha infilato il braccio nel finestrino del mezzo della raccolta rifiuti, portando via uno zaino contenente documenti, effetti personali e circa 40 euro in contanti, per poi dileguarsi nuovamente.

L’inseguimento a Porta Rudiae e l’arresto del 26enne

La fuga è terminata alle 06:15 nei pressi di Porta Rudiae. Una Volante ha intercettato il 26enne a bordo di una mountain bike grigia. Visti i poliziotti, l’uomo ha tentato di scappare tra le auto in sosta, dando il via a un inseguimento a piedi.

La corsa è finita bruscamente: lo straniero – che calzava solo la ciabatta sinistra, identica a quella repertata sul primo luogo del delitto – ha perso il controllo dei pedali ed è scivolato rovinosamente a terra, venendo definitivamente bloccato dagli agenti.

La perquisizione ha permesso di recuperare il borsello della vittima e, successivamente, lo zaino che era stato gettato in una via vicina.

Le indagini e il trasferimento a “Borgo San Nicola”

Negli uffici della Questura si è assistito a un singolare incrocio: l’operatore ecologico, recatosi lì per sporgere denuncia, ha incrociato e riconosciuto il 26enne nei corridoi. Lo zaino è stato così restituito al legittimo proprietario (con il solo ammanco di 30 euro).

Poco dopo, la Polizia ha acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza del ristorante di via Ascanio Grandi. L’analisi dei fotogrammi ha confermato l’identità del presunto autore del tentato furto, immortalato con la stessa maglietta gialla.

Privo di documenti, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto. Dopo aver rifiutato le cure mediche del 118 per la caduta, su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”, in attesa del giudizio di convalida.

I provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.