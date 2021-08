Covid, 1.003 attuali positivi in provincia di Lecce. Il report della Asl conferma l’aumento dei contagi

Sono 1.003 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Una settimana fa erano 729. Quella prima 509. Il quadro disegnato dal report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia nei 96 comuni salentini, conferma l’aumento dei contagi, legato alla «variante delta», ma anche ad una minore attenzione alle regole necessarie per frenare la corsa del virus. Un segno più sui nuovi casi, ma anche sui ricoveri in Ospedale fermi a. Erano 28 sette giorni fa.

Non solo, da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto una dose o anche il cosiddetto “richiamo”, distribuiti in base al Comune di residenza.

Numeri alla mano sono 967.815 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in ASL Lecce, di cui 521.835 prime dosi, 425.048 seconde dosi e 20.932 monodose.

Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 37.667 sono state somministrate nella fascia 12-19, 73.845 nella fascia 20-29, 89.119 nella fascia 30-39, 151.453 nella fascia 40-49, 178.122 nella fascia 50-59, 167.923 nella fascia 60-69, 152.585 nella fascia 70-79, 95.040 nella fascia 80-89, 22.061 negli over 90.

C’è di più. Dal 23 agosto la Regione ha deciso di puntare sui giovanissimi con diverse iniziative per la fascia di età 12-18 anni: aperture straordinarie a sportello, campagne dedicate con mezzi mobili, riduzione del tempo tra prima e seconda dose. 21 giorni per le seconde dosi dei vaccini a Mrna è l’intervallo indicato in una circolarem in modo da raggiungere la massima copertura in vista dell’apertura delle scuole.

Clicca qui per leggere il report completo con la distribuzione dei casi Comune per Comune, il numero dei degenti, dei ricoveri e dei decessi con la distinzione per genere ed età e l’incidenza settimanale per 100mila abitanti.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report settimanale della Asl è riportato, come detto, il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi. Diminuiscono le zone colorate di bianco.

I comuni covid-free sono Bagnolo Del Salento, Caprarica Di Lecce, Carpignano Salentino, Giuggianello, Martignano, Melissano, Neviano, Palmariggi, San Donato Di Lecce, San Pietro In Lama, Secli’, Sogliano Cavour, Spongano, Surano, Tiggiano, Castro.

Alessano 8 casi, 4.254 vaccini somministrati

Alezio 24 casi, 3.823 vaccini somministrati

Alliste 5 casi, 4.131 vaccini somministrati

Andrano 3 casi, 3.480 vaccini somministrati

Aradeo 8 casi, 6.512 vaccini somministrati

Arnesano 4 casi, 2.777 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 0 casi, 1.316 vaccini somministrati

Botrugno 4 casi, 1.991 vaccini somministrati

Calimera 12 casi, 5.091 vaccini somministrati

Campi Salentina 7 casi, 7.331 vaccini somministrati

Cannole 1 caso, 1.210 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 0 casi, 1.747 vaccini somministrati

Carmiano 22 casi, 8.179 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 0 casi, 2.770 vaccini somministrati

Casarano 28 casi, 13.209 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 6 casi, 2.042 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 4 casi, 2.905 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 7 casi, 3.748 vaccini somministrati

Cavallino 13 casi, 8.810 vaccini somministrati

Collepasso 11 casi, 3.991 vaccini somministrati

Copertino 10 casi, 16.917 vaccini somministrati

Corigliano D’otranto 5 casi, 4.295 vaccini somministrati

Corsano 3 casi, 3.517 vaccini somministrati

Cursi 2 casi, 2.943 vaccini somministrati

Cutrofiano 5 casi, 6.579 vaccini somministrati

Diso 2 casi, 2.279 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 2 casi, 3.360 vaccini somministrati

Galatina 35 casi, 19.009 vaccini somministrati

Galatone 5 casi, 10.365 vaccini somministrati

Gallipoli 107 casi, 13.310 vaccini somministrati

Giuggianello 0 casi, 865 vaccini somministrati

Giurdignano 2 casi, 1.360 vaccini somministrati

Guagnano 17 casi, 3.962 vaccini somministrati

Lecce 115 casi, 65.291 vaccini somministrati

Lequile 1 caso, 5.692 vaccini somministrati

Leverano 8 casi, 9.575 vaccini somministrati

Lizzanello 17 casi, 8.198 vaccini somministrati

Maglie 23 casi, 10.058 vaccini somministrati

Martano 8 casi, 6.197 vaccini somministrati

Martignano 0 casi, 1.196 vaccini somministrati

Matino 16 casi, 7.044 vaccini somministrati

Melendugno 7 casi, 6.413 vaccini somministrati

Melissano 0 casi, 4.308 vaccini somministrati

Melpignano 2 casi, 1.595 vaccini somministrati

Miggiano 1 caso, 2.454 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 5 casi, 2.470 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 4 casi, 9.204 vaccini somministrati

Montesano Salentino 2 casi, 1.842 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 10 casi, 2.262 vaccini somministrati

Muro Leccese 1 caso, 3.633 vaccini somministrati

Nardo’ 37 casi, 21.492 vaccini somministrati

Neviano 0 casi, 3.830 vaccini somministrati

Nociglia 5 casi, 1.625 vaccini somministrati

Novoli 11 casi, 5.624 vaccini somministrati

Ortelle 5 casi, 1.714 vaccini somministrati

Otranto 10 casi, 3.782 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 1.057 vaccini somministrati

Parabita 16 casi, 6.088 vaccini somministrati

Patu’ 6 casi, 1.155 vaccini somministrati

Poggiardo 18 casi, 4.334 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 20 casi, 6.217 vaccini somministrati

Racale 11 casi, 6.787 vaccini somministrati

Ruffano 14 casi, 6.150 vaccini somministrati

Salice Salentino 12 casi, 5.686 vaccini somministrati

Salve 5 casi, 2.958 vaccini somministrati

Sanarica 1 caso, 1.060 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 5 casi, 5.513 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 0 casi, 3.999 vaccini somministrati

Sannicola 11 casi, 3.783 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 0 casi, 2.331 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 2 casi, 2.178 vaccini somministrati

Scorrano 12 casi, 4.730 vaccini somministrati

Secli’ 0 casi, 1.386 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 0 casi, 2.935 vaccini somministrati

Soleto 8 casi, 3.703 vaccini somministrati

Specchia 5 casi, 3.230 vaccini somministrati

Spongano 0 casi, 2.588 vaccini somministrati

Squinzano 5 casi, 9.117 vaccini somministrati

Sternatia 5 casi, 1.613 vaccini somministrati

Supersano 5 casi, 2.828 vaccini somministrati

Surano 0 casi, 1.155 vaccini somministrati

Surbo 16 casi, 10.208 vaccini somministrati

Taurisano 8 casi, 7.217 vaccini somministrati

Taviano 12 casi, 7.738 vaccini somministrati

Tiggiano 0 casi, 1.948 vaccini somministrati

Trepuzzi 9 casi, 10.183 vaccini somministrati

Tricase 14 casi, 11.998 vaccini somministrati

Tuglie 2 casi, 3.444 vaccini somministrati

Ugento 7 casi, 7.890 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 2 casi, 3.009 vaccini somministrati

Veglie 12 casi, 9.497 vaccini somministrati

Vernole 2 casi, 4.968 vaccini somministrati

Zollino 2 casi, 1.423 vaccini somministrati

San Cassiano 2 casi, 1.493 vaccini somministrati

Castro 0 casi, 1.763 vaccini somministrati

Porto Cesareo 14 casi, 3.830 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 90 casi, – vaccini somministrati

Totali 1003 casi, 542767 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 31. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 9 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 0 in medicina interna dello stesso Ospedale, 0 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 3 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 6 in Pneumologia del Dea e 13 nel reparto di Malattie Infettive. A questi si aggiungono i ricoverati in Med. Acc. Urgenza del Vito Fazzi 0. Sono 0 i pazienti ricoverati presso l’ospedale di San Cesario.