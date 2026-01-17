Scoperto commerciante abusivo a Lecce, sequestrata l’attività. Nei guai 61enne

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce per il contrasto all’abusivismo commerciale e alla concorrenza sleale, nella mattinata di oggi i militari della Stazione di Lecce Santa Rosa hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria un 61enne, già noto alle Forze dell’Ordine, perché ritenuto presunto responsabile di esercizio abusivo di attività commerciale nonché di altre violazioni connesse.

L’attività di polizia giudiziaria trae origine da accertamenti preliminari avviati lo scorso novembre, inseriti in uno più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità economica, a tutela degli operatori commerciali regolari e del corretto utilizzo del suolo pubblico. Le indagini sono state caratterizzate da un’attenta e minuziosa attività info-investigativa supportata da servizi di osservazione e documentazione fotografica.

Dalle verifiche è emerso che l’uomo, dal novembre del 2023 ad oggi, ha gestito un’attività destinata alla vendita al dettaglio in sede stabile, di prodotti per la casa e per l’igiene personale lungo una delle principali strade del capoluogo, all’interno dell’area parcheggio pertinente un altro esercizio commerciale regolarmente avviato.

L’attività è risultata totalmente priva di titoli autorizzativi sia per quanto riguarda la vendita sia per ciò che concerne l’invasione di area comunale, per una superficie di oltre 100 mq, abusivamente occupata.

Gli accertamenti si sono conclusi con il sequestro dell’intera attività commerciale e con l’apposizione dei sigilli.

Naturalmente, che il procedimento si trova nella fase preliminare e che le eventuali colpevolezze in ordine ai fatti contestati dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.