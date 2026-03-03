Notte di fuoco nel Salento, auto in fiamme a Galatone e Lecce

E’ stata una nottata impegnati quella trascorsa dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, chiamati a intervenire, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, per due casi di incendio ad autovetture.

Il primo a Galatone, dove, alle ore 01:07 circa, in Via Donato del Sangue, le fiamme hanno interessato una Fiat Idea. Il fuoco ha coinvolto il veicolo in sosta. L’intervento dei Caschi Rossi ha fatto s’ che l’incendio venisse domato e messa in sicurezza l’area, evitando la propagazione ad ulteriori mezzi o strutture limitrofe.

Un secondo intervento si è reso necessario nel capoluogo pochissimi minuti dopo, intorno alle 01:20, in Via Machiavelli, per l’incendio di una Citroën C3. Le fiamme hanno lievemente danneggiato altri veicoli parcheggiati nelle immediate vicinanze. Anche in questo caso gli uomini di “Viale Grassi” hanno provveduto alla completa estinzione del rogo e alla successiva messa in sicurezza dell’area, scongiurando conseguenze più gravi.

Le cause degli incendi sono in corso di accertamento da parte delle Autorità competenti.