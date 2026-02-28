Ore d’ansia nel Salento, scomparso 75enne a Torre San Giovanni

Si cerca senza sosta Cesare Marchi, l’uomo di 75 anni svanito nel nulla dalla mattina di venerdì 27 febbraio 2026 a Torre San Giovanni, marina di Ugento. La prefettura e le forze dell’ordine hanno attivato il piano di ricerca per persone scomparse, mentre l’apprensione tra familiari e residenti cresce di ora in ora.

L’ultimo avvistamento risale alle 7:00 di venerdì, proprio nella località ionica. Da quel momento, dell’uomo si è persa ogni traccia. La famiglia ha immediatamente lanciato l’allarme, chiedendo a chiunque si trovi in zona di prestare la massima attenzione.

L’uomo è alto 1,75 metri circa, pesa 80 kg, ha capelli bianchi e occhi scuri e, al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero con cappuccio e pantaloni scuri.