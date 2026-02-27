Hashish, marijuana e cocaina nascosti in casa, a San Cesario arrestato un 22enne

Nell’ambito di una più ampia strategia di controllo del territorio e di contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ha predisposto servizi operativi su tutto il territorio provinciale, finalizzati anche alla verifica del rispetto delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Nel pomeriggio di ieri, a San Cesario di Lecce, i militari del Norm della compagnia di Lecce, con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno (BA), hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine. Le perquisizioni personale e domiciliare hanno consentito di rinvenire circa 34 grammi di hashish, 194 grammi di marijuana e 26 grammi di cocaina, quest’ultima suddivisa in 32 involucri, verosimilmente pronti per un eventuale attività di cessione. Inoltre, sono stati rinvenuti tre bilancini di precisione, due sigillatrici per sottovuoto e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Nel corso dell’attività sono stati inoltre sequestrati quattro coltelli da cucina di diversa lunghezza, verosimilmente impiegati per il taglio delle sostanze stupefacenti, venti proiettili calibro 22, un caricatore per pistola dello stesso calibro contenente dieci proiettili e una pistola a salve, modello 92, calibro 9 mm, priva del tappo rosso e con caricatore vuoto. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini.

Nella stessa giornata, a Vitigliano, nell’ambito dei controlli svolti nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive, i Carabinieri della Stazione di Poggiardo hanno accertato che un uomo di 41 anni, già agli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione in orario non consentito. I militari, dopo averne atteso il rientro, hanno proceduto al controllo dell’abitazione, all’interno della quale sono stati rinvenuti circa 2 grammi di cocaina, un bilancino elettronico e materiale utilizzato per il confezionamento di singole dosi, elementi tipici di una possibile attività di preparazione della sostanza per la successiva vendita al dettaglio.