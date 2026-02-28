Bruciano due auto in Piazza Muratore a Lecce, fiamme domate dai Vigili del Fuoco

Nella mattinata di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 08:40, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, è intervenuta per un incendio che ha interessato due autovetture all’interno del parcheggio di Piazza Filippo Muratore, nel capoluogo.

L’evento ha coinvolto una Mazda 2 e una Nissan Qashqai, parcheggiate all’interno.

I Caschi Rossi, hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e alla successiva messa in sicurezza dell’area interessata, evitando la propagazione delle fiamme e scongiurando ulteriori pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per le competenze di rito.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.