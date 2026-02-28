Bruciano due auto in Piazza Muratore a Lecce, fiamme domate dai Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per le competenze di rito. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Nella mattinata di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 08:40, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, è intervenuta per un incendio che ha interessato due autovetture all’interno del parcheggio di Piazza Filippo Muratore, nel capoluogo.

L’evento ha coinvolto una Mazda 2 e una Nissan Qashqai, parcheggiate all’interno.

I Caschi Rossi, hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e alla successiva messa in sicurezza dell’area interessata, evitando la propagazione delle fiamme e scongiurando ulteriori pericoli per la pubblica e privata incolumità.

