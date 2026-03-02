Si sente male in classe e muore poco dopo, dramma per un 11enne a Lecce

Una mattina iniziata come tante, tra compiti, lezioni e voci nei corridoi, si è trasformata in poche ore in una tragedia che ha lasciato una famiglia nel dolore e una intera comunità senza parole. Stando ad una prima ricostruzione del dramma, un bambino di 11 anni, di origini senegalesi, è deceduto, dopo aver accusato un improvviso malore. Era a scuola, in classe, quando si sarebbe sentito poco bene. Gli insegnanti hanno subito chiamato i genitori che, una volta raggiunto l’istituto, hanno riportato il figlio a casa. Sembrava un “malessere” passeggero, come può capitare a qualsiasi bambino, uno di quei disturbi che possono capitare durante una normale giornata scolastica, ma in poco tempo la situazione è peggiorata. Le condizioni del ragazzo si sono aggravate, tanto che la famiglia ha immediatamente chiamato il 118.

Soccorsi inutili.

Una volta giunto a casa, come detto, le condizioni del bambino sono peggiorate. I sanitari del 118 hanno immediatamento accompagnato il bambino al Pronto Soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Nonostante la corsa contro il tempo, ogni tentativo è stato putroppo vano. Il personale medico ha cercato di salvargli la vita, provando a rianimarlo, ma l’impegno è stato vano. I sanitari hanno dovuto constatare il decesso dell’undicenne, che sarebbe arrivato in struttura già in arresto cardiaco.

La notizia ha attraversato rapidamente la città, lasciando sgomenti compagni di classe, insegnanti e amici. In tanti si sono stretti attorno alla famiglia, colpita da un dolore improvviso e difficile da accettare.

Nelle prossime ore potrebbe essere disposto l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso. Resta il silenzio pesante di una giornata che nessuno dimenticherà, e il ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto.