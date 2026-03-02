Sicurezza nel Salento, controlli della Polizia. Arrestato 32enne 

La sicurezza nel territorio salentino resta una priorità assoluta per la Polizia di Stato. Anche nell’ultima settimana, su disposizione del Questore Giampietro Lionetti, sono stati messi in campo servizi straordinari di controllo del territorio. L’operazione ha visto il coinvolgimento sinergico di reparti info-investigativi e operativi, con l’obiettivo di prevenire reati predatori e garantire l’ordine pubblico.

Le attività di prevenzione si sono concentrate in particolare nei comuni di Lecce, Gallipoli, Nardò e Copertino. I servizi, pianificati attraverso briefing operativi dettagliati, hanno mirato alla protezione di obiettivi sensibili come: uffici postali e sportelli bancari; esercizi commerciali; aree a rischio furti in appartamento; eone soggette a degrado urbano o assembramenti sospetti.

Il bilancio dell’attività svolta nell’ultima settimana conferma la capillarità della presenza della Polizia nel Salento. Sono state sottoposte ad identificazione 4098 persone e controllati 1814 veicoli in totale lungo tutto il territorio salentino.

In collaborazione con la Polizia Locale, sono stati effettuati controlli serrati sugli esercizi pubblici per verificare il rispetto delle licenze e dell’occupazione del suolo pubblico. Le verifiche hanno interessato le principali vie del centro storico e della movida leccese, tra cui Via Umberto I, Via Leuca e Via Imperatore Adriano. Sono stati elevati un verbale per occupazione abusiva di suolo pubblico e altri due

Sul fronte del contrasto al traffico di stupefacenti, a Tuglie, gli agenti hanno tratto in arresto un 32enne incensurato. L’uomo, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Su disposizione del Pubblico Ministero, il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa non implicano responsabilità definitiva. Per tutti i soggetti coinvolti vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.