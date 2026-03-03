Controlli a Lecce e provincia, scoperte 34 aziende irregolari. Scattano sanzioni per 274mila euro

Nel corso di una recente attività di ispezione condotta dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Lecce, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e il Comando Provinciale di Lecce, sono state accertate gravi irregolarità nei settori agricolo e degli esercizi pubblici nei comuni di Lecce, Gallipoli, Nardò, Copertino, Ugento, Otranto, Veglie, Carmiano, Guagnano e Salice Salentino.

Nel dettaglio, sono state sottoposte a controllo 38 aziende, di cui 34 risultate irregolari. Su 88 lavoratori verificati, 33 sono stati trovati in posizione irregolare, 9 impiegati in nero di cui uno percettore del reddito d’inclusione e uno percettore di Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).

L’operazione rientra in un più ampio piano di vigilanza finalizzato alla tutela della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A seguito degli accertamenti, sono stati denunciati 33 imprenditori e contestate sanzioni amministrative per circa 45.100,00 euro, oltre ad ammende per un importo complessivo di circa 239mila euro.

Il bilancio delle ispezioni comprende inoltre quattro provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale: uno per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza — tra cui la mancata redazione del piano di emergenza ed evacuazione — e tre per l’impiego di lavoratori in nero. Complessivamente, nove lavoratori sono risultati privi di contratto e delle previste comunicazioni preventive al Centro per l’Impiego, evidenziando situazioni di particolare gravità.