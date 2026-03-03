Rapina in farmacia a Seclì, foglio di via per il presunto autore

Il Questore della Provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti dell’autore della rapina a mano armata consumata lo scorso 5 febbraio ai danni di una farmacia di Seclì.
L’attività istruttoria condotta dalla Polizia di Stato ha portato all’adozione del provvedimento nei confronti del presunto autore del reato, un uomo di 40 anni residente a Galatone, che aveva utilizzato un cacciavite per minacciare il farmacista, come accertato durante le indagini condotto dall’Arma dei Carabinieri.
L’uomo identificato è risultato già noto alle forze dell’ordine, avendo numerosi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio.
Considerata l’elevata pericolosità sociale del quarantenne e la reiterazione di condotte violente, oltre che l’assenza di legami lavorativi o affettivi che giustificassero la sua presenza nel comune di Seclì, è scattato il provvedimento amministrativo curato dalla Divisione Anticrimine della Questura di Lecce.
Tale provvedimento dispone l’allontanamento immediato dal territorio del Comune di Seclì ed il divieto di ritorno nel comune per un periodo di 3 anni.
L’adozione della misura da parte del Questore, mira a prevenire la commissione di ulteriori reati e a garantire la serenità della cittadinanza.