Rapina in farmacia a Seclì, foglio di via per il presunto autore

Il Questore della Provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti dell’autore della rapina a mano armata consumata lo scorso 5 febbraio ai danni di una farmacia di Seclì.

​​L’attività istruttoria condotta dalla Polizia di Stato ha portato all’adozione del provvedimento nei confronti del presunto autore del reato, un uomo di 40 anni residente a Galatone, che aveva utilizzato un cacciavite per minacciare il farmacista, come accertato durante le indagini condotto dall’Arma dei Carabinieri.

L’uomo identificato è risultato già noto alle forze dell’ordine, avendo numerosi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio.

​​Considerata l’elevata pericolosità sociale del quarantenne e la reiterazione di condotte violente, oltre che l’assenza di legami lavorativi o affettivi che giustificassero la sua presenza nel comune di Seclì, è scattato il provvedimento amministrativo curato dalla Divisione Anticrimine della Questura di Lecce.

​Tale provvedimento dispone l’allontanamento immediato dal territorio del Comune di Seclì ed il divieto di ritorno nel comune per un periodo di 3 anni.

​L’adozione della misura da parte del Questore, mira a prevenire la commissione di ulteriori reati e a garantire la serenità della cittadinanza.