Tu che hai rubato ai poveri… Cosa ne sarà della tua vita?

Se avessero rubato ai ricchi, come faceva Robin Hood, lo avremmo capito. Sarebbe stato comunque un reato grave, un crimine ma lo avremmo capito e forse li potremmo anche perdonare. Ma questi innominabili ladri che hanno sottratto il furgone che trasporta il cibo per i poveri della Caritas, non li possiamo più considerare uomini come tutti gli altri.

Cari ladri di povertà, se siete anche voi in condizioni di miseria avete sbagliato a prendervela con quelli che stanno come voi, se invece siete solo dei ladri di professione, dei delinquenti, dei malviventi, dei malfattori, allora avete commesso un errore ancora più grande, e la vostra vita sarà destinata al disastro, statene certi.

C’è una sola strada ed una sola possibilità per salvarsi da un destino di condanna atroce e definitiva, restituire il furgone. Riportarlo indietro, senza nemmeno chiedere scusa, quella non serve. Serve invece l’autovettura con la quale ogni giorno decine di uomini e donne prestano servizio gratuito, dando sostentamento e speranza di vita quotidiana, a 30-40 persone in media.

Senza tetto, gente che vive di elemosina, persone che hanno perduto il lavoro, la famiglia, la dignità, l’amore, e che ritrovano ogni giorno un motivo valido per credere ancora di essere importanti per qualcuno. E lo sono davvero, questi poveri, poverissimi, che chiedono solo di mangiare, di lavarsi, di farsi una doccia, che non hanno né casa né niente, e che vengono accolti ogni giorno dai volontari della parrocchia di Santa Rosa, pronti ad organizzare ogni santo giorno pasti caldi, genuini e gustosi, per tante persone che diversamente morirebbero di fame.

Ecco, carissimi ladri di povertà, è a questi che avete rubato, e sono queste persone che chiederanno conto alla vostra anima. Restituite quel furgone, fatelo per voi.