Incidente e fuga dopo l’impatto, identificato pirata della strada senza patente

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Veglie. Nella tarda serata di ieri, gli agenti sono intervenuti a seguito di un sinistro stradale che ha causato ingenti danni a beni pubblici e privati.

Secondo le prime ricostruzioni, un veicolo ha perso il controllo impattando dapprima contro un palo della segnaletica stradale e finendo poi la sua corsa contro il muro perimetrale di una abitazione. Subito dopo l’urto, invece di fermarsi, il conducente si è allontanato velocemente dal luogo dell’evento nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

La macchina investigativa si è attivata immediatamente. Gli agenti della Polizia Locale hanno messo in sicurezza l’area e proceduto ai rilievi tecnici, planimetrici e fotografici. Grazie a un’articolata attività di indagine, basata su accertamenti incrociati e verifiche documentali, il responsabile è stato identificato in tempi record.

Dagli approfondimenti è emerso che l’uomo alla guida non aveva mai conseguito la patente. Oltre alle sanzioni per i danni causati, è stata contestata la violazione per guida senza patente. Nei guai anche il proprietario del mezzo, sanzionato per incauto affidamento, con il contestuale fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

«L’intervento conferma la professionalità e la tempestività dei nostri agenti», ha dichiarato il Comandante Andrea Zacà. «La guida senza patente è un comportamento gravissimo. Continueremo con controlli serrati per tutelare la collettività».

Anche il Sindaco Mariarosaria De Bartolomeo ha ribadito la linea dura dell’amministrazione: «La sicurezza stradale è una priorità. Comportamenti irresponsabili che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini non possono essere tollerati».