Sicurezza a Lecce e Provincia, controlli Straordinari durante la Settimana della Focara

La settimana appena trascorsa nel Salento non è stata caratterizzata solo dalla tradizione della Focara di Novoli. Nonostante l’imponente macchina organizzativa messa in campo per l’accensione del falò più grande del Mediterraneo in onore di Sant’Antonio Abate, la Polizia di Stato non ha allentato la presa sul territorio.

Sotto le direttive del Questore della Provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, sono stati infatti attuati dispositivi di sicurezza straordinari che hanno interessato il capoluogo e diversi comuni dell’hinterland, con l’obiettivo di garantire la legalità e il contrasto alla criminalità.

Il Piano di Sicurezza: tra Focara e controllo del territorio

L’evento di Novoli ha richiesto, come ogni anno, un rilevante raggruppamento di personale per la gestione dell’ordine pubblico e la pianificazione delle misure di sicurezza. Tuttavia, parallelamente ai festeggiamenti, la Questura ha intensificato i controlli nelle zone più sensibili della provincia.

L’attenzione si è concentrata in particolare su:

Luoghi di aggregazione e “malamovida” per prevenire disordini e schiamazzi.

Aree a rischio spaccio di sostanze stupefacenti.

Zone sensibili ai reati contro il patrimonio e la persona.

Focus su Lecce: i quartieri monitorati

Nel capoluogo salentino, i controlli a tappeto hanno riguardato punti strategici e periferie:

Stazione Ferroviaria e Centro Storico

Via Leuca e Piazza Mazzini

Viale Taranto, Via Gramsci e Piazza Bottazzi

Viale della Libertà e Viale San Nicola

Monitoraggio di bar di periferia abitualmente frequentati da soggetti con precedenti penali.

I numeri dell’attività di prevenzione

I dati complessivi della settimana testimoniano un’attività capillare lungo tutto il territorio salentino:

3.328 persone identificate.

1.435 veicoli controllati.

Questi controlli hanno portato all’emissione di diverse misure di prevenzione, strumenti fondamentali per allontanare soggetti socialmente pericolosi dalle comunità.

Misure e Fogli di Via

Il Questore ha emesso tre avvisi orali nei confronti di un 53enne di Casarano, un 19enne di Palmariggi e una donna 42enne di Lecce.

Particolare rilievo assume il Foglio di via obbligatorio della durata di 4 anni emesso per un 36enne residente a Noto (SR). L’uomo è stato denunciato per truffa aggravata ai danni di una donna di 60 anni, messa in atto con la nota tecnica della “truffa dello specchietto”. L’indagine ha confermato che il danno al veicolo, per il quale il truffatore pretendeva denaro, non era mai avvenuto.

Lotta allo spaccio: arresti ad Alessano

Sul fronte del contrasto al traffico di droga, l’attività della Polizia di Stato ha segnato un punto importante nella giornata del 16 gennaio. Ad Alessano, un uomo e una donna sono stati tratti in arresto con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, a conferma della costante vigilanza anche nei comuni più distanti dal capoluogo.