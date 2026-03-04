Offese e aggressioni fisiche, dettate da odio religioso, verso un 15enne. Pensionato finisce sotto processo

Dovrà affrontare un processo penale un 68enne dell’hinterland di Galatina, accusato di una serie di offese e aggressioni fisiche, dettate da odio religioso, verso un minorenne di origine marocchina affetto da disabilità, avvenute, secondo l’accusa, fino al mese di ottobre del 2023. L’imputato è stato rinviato a giudizio, oggi, dal gup Marcello Rizzo, al termine dell’udienza preliminare.

Risponde delle ipotesi di reato di stalking e lesioni, con l’aggravante della finalità discriminatoria. Il processo si aprirà il prossimo 8 gennaio davanti al giudice Andrea Giannone. Il 68enne difeso dall’avvocato Roberto Tarantino, potrà difendersi dalle accuse nel corso del dibattimento. Intanto, i genitori del ragazzo si sono costituiti parte civile con l’avvocato Luigi Boselli.

Le indagini, coordinate dal pm Maria Grazia Anastasia, hanno preso il via dalla denuncia presentata dai genitori del ragazzo. Nell’inchiesta sono confluiti ben nove episodi, avvenuti fino al 23 ottobre del 2023, nell’hinterland di Gallipoli. Il 67enne, secondo l’accusa, mosso da odio razziale e religioso, avrebbe tormentato un minorenne di origine marocchina. Il ragazzo, affetto da una forma di disabilità, veniva ripetutamente offeso dal pensionato che in una circostanza lo aggrediva fisicamente.

L’episodio culminante sarebbe avvenuto il 23 ottobre del 2023. Il ragazzo, in base a quanto denunciato, si trovava per strada, in compagnia di amici, quando venne aggredito dal 68enne. Le persone presenti intervennero per evitare il peggio, ed il 15enne, in preda a un grave stato d’ansia, fu costretto a ricorrere alle cure mediche. La prognosi fu di cinque giorni.

Inoltre, il pensionato avrebbe aggredito verbalmente il padre del ragazzo, attraverso espressioni connotate da odio religioso, del tipo: “Vattene di qua, vai a quel paese te e Allah, il tuo dio!”.

In seguito si svolse l’incidente probatorio, presso la Procura per i minorenni di Lecce. La persona offesa è stata ascoltata, attraverso la modalità dell’ascolto protetto, alla presenza di una psicologa, davanti al gip Maria Francesca Mariano. La sua testimonianza è stata ritenuta attendibile.

In seguito, c’è stata la richiesta di rinvio a giudizio della Procura, accolta oggi dal giudice.