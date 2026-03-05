Incendio all’alba a Surbo, Mercedes distrutta dalle fiamme 

Un risveglio brusco quello di questa mattina per i residenti di Surbo, dove un rogo improvviso ha distrutto un’autovettura parcheggiata in strada. Erano circa le 06:20 quando una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce è dovuta intervenire in via Martiri d’Ungheria per domare le fiamme che stavano avvolgendo una Mercedes Classe A.

Il veicolo, parcheggiato in strada, è stato interessato dalle fiamme, inoltre, il calore sviluppato dall’incendio ha provocato lievi danni all’abitazione prospiciente.

I Caschi Rossi hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e alla successiva messa in sicurezza dell’area, evitando ulteriori conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri per gli accertamenti di competenza.