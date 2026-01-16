La banda della marmotta torna in azione, assalto fallito al bancomat di Squinzano

Paura e danni, ma nessun bottino. È questo il bilancio del tentato furto avvenuto nella notte a Squinzano, dove una banda di malviventi ha preso di mira la filiale Unicredit di via Gianfilippe. Nonostante la violenta deflagrazione, i criminali sono stati costretti alla fuga a mani vuote.

Intorno alle 3:00 i malviventi, hanno utilizzato la tecnica della “marmotta” all’interno dello sportello automatico per provocarne l’esplosione.

L’obiettivo era quello di scardinare il dispositivo dalla parete e accedere ai contanti. Tuttavia, qualcosa è andato storto e sono stati costretti a desistere dal compiere il furto

Sebbene la facciata dell’istituto di credito presenti evidenti segni dei danni causati dalla deflagrazione, il forziere ha retto, impedendo il furto del denaro.

Per assicurarsi la fuga, hanno sparso, poi, numerosi chiodi sulla strada allo scopo di rallentare l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, coadiuvati dai colleghi della stazione di Guagnano. In supporto sono giunte anche pattuglie di alcuni istituti di vigilanza.

Gli inquirenti hanno già avviato i rilievi tecnici necessari e hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della banca.