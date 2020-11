Covid-19, chiusa la scuola “San Giuseppe” di Copertino: un positivo tra il personale

Niente scuola per gli studenti dell’Istituto ‘San Giuseppe da Copertino’ il prossimo lunedì 16 novembre. A spingere la decisione presa proprio in queste ore è la scoperta di un caso positivo al Covid-19 tra il personale della scuola. In seguito alla notizia, è scattato, come da prassi, il protocollo sanitario previsto in questi casi, che prevede la chiusura e la sanificazione del plesso.

A darne comunicazione ufficiale è stata la sindaca del Comune salentino, Sandrina Schita, che nelle scorse ore con un post sul suo profilo facebook ha comunicato l’ormai imminente ordinanza di chiusura della scuola.

“Premesso che è pervenuta in data odierna – ha scritto il primo cittadino sul suo profilo – comunicazione in merito all’accertata positività al covid19 tra i dipendenti dell’istituto “S. Giuseppe da Copertino” e considerato che: necessita adottare misure precauzionali di contenimento dell’epidemia e provvedimenti in materia di sanità pubblica ai sensi dell’art.50 del TUEL relativi allo svolgimento e all’organizzazione dell’attività scolastiche, anche al fine di permettere all’autorità competenti le operazioni di tracciamento di eventuali contatti e di consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti, ordina la chiusura delle due sedi dell’istituto comprensivo “S Giuseppe”.

La chiusura, salvo ulteriori disposizioni, sarà valida fino a venerdì 20 per permettere i lavori di sanificazione.