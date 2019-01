Rapinarono un supermercato a Carmiano, condannati in due. Assolti per altri dieci “colpi”

Vengono condannati per una rapina ed assolti per altri dieci “colpi”, i presunti banditi seriali dei supermercati.

Il gup Simona Panzera, al termine del rito abbreviato, ha inflitto la pena di 6 anni ad Antonio De Luca (per la recidiva), 26enne; 4 anni ad Alessandro Cirfeta 25enne, entrambi di Carmiano.

L’episodio contestato avvenne presso il supermercato “Mello” del proprio paese, nel mese di giugno del 2017, per un incasso di 2.225 euro.

Lo stesso giudice ha assolto, “per non aver commesso il fatto” gli imputati per altre dieci rapine (una di esse in una farmacia di Novoli), avvenute o “tentate” a Copertino, Veglie, Novoli e Campi Salentina, tra luglio ed agosto del 2017.

Inoltre, il gup li ha ritenuti non colpevoli del reato di porto e detenzione illegale di armi, “perché il fatto non sussiste”.

Entrambi vennero raggiunti da una misura cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce. Per il primo si aprirono le porte del carcere di Lecce, mentre il secondo, Alessandro Cirfeta, venne confinato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

De Luca è assistito dall’avvocato Cosimo D’Agostino. Cirfeta è difeso dal legale Paola Vestito.