Molestò un’allieva, durante le lezioni di equitazione: Condannato a 2 anni per violenza sessuale

Avrebbe molestato un’allieva, durante le lezioni di equitazione ed un istruttore è stato condannato alla pena di 2 anni. I giudici della prima sezione collegiale hanno ritenuto l’imputato, un 50enne di Otranto, colpevole del reato di violenza sessuale aggravata, riconoscendo la cosiddetta “ipotesi di minore gravità”. Inoltre, è stato disposto il risarcimento del danno di 5mila euro in favore di ciascuno dei genitori, che si erano costituiti parte civile con gli avvocati Alberto ed Arcangelo Corvaglia.

In precedenza, il pm ha invocato la condanna a 2 anni.

L’imputato è assistito dagli avvocati Marco Castelluzzo e Carlo Sariconi, i quali una volta depositate le motivazioni della sentenza presenteranno ricorso in Appello.

L’inchiesta

Il fatto si sarebbe verificato il 30 ottobre del 2016. Secondo l’accusa, rappresentata dal pm Carmen Ruggiero, l’uomo in qualità di titolare di un circolo ippico avrebbe abusato di un’allieva 15enne. Egli avrebbe sorpreso da dietro la ragazzina, mentre, intorno alle 15.00, si trovava nei locali della selleria. In seguito, le avrebbe cinto il busto con le mani, per poi baciarla sul collo e palpeggiarle il seno.

La ragazza sarebbe fuggita via. Successivamente si sarebbe confidata con la madre, prima attraverso degli sms e poi parlandole direttamente. Il genitore si sarebbe poi recato presso la stazione dei carabinieri, per sporgere la denuncia.