Fratelli “pizzicati” con la droga in casa. Arrivano una condanna ed un’assoluzione dopo il rito abbreviato

Due fratelli erano stati arrestati e poi finiti sotto processo per spaccio di stupefacenti.

Oggi, al termine del processo con rito abbreviato, il gup Sergio Tosi ha condannato ad 1 anno e 4 mesi ( pena e sospesa e non menzione) per Simone Guido 31enne ed assolto “perché il fatto non sussiste”, Alessandro Guido, 37ennne, entrambi di Squinzano. Secondo il giudice, come ritenuto nelle motivazioni della sentenza, non è da escludersi per quest’ultimo un uso strettamente personale, visto che è stato rinvenuto nella sua disponibilità ed un quantitativo ridotto di cocaina. Ed il giudice aggiunge che non ci sono seri elementi da cui desumere una comune disponibilità dello stupefacente. L’imputato era assistito dagli avvocati Paolo Spalluto e Mario Pede.

Invece, il fratello condannato è difeso dagli avvocati Francesco Calabro e Raffaele Benfatto e potrà proporre ricorso in Appello.

Il pm Donatina Buffelli aveva invece invocato la condanna a 3 anni e 6 mesi per Simone Guido e 1 anno e 8 mesi per Alessandro Guido.

Il 18 giugno del 2020, a Squinzano, i militari del Norm – Sezione Operativa della Compagnia di Campi Salentina, al termine di un’attività specifica finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, i due fratelli di Squinzano.

I Carabinieri, a seguito di una perquisizione domiciliare delle abitazioni dei due fratelli, site sulla stessa strada a Casalabate, hanno rinvenuto 187 grammi di marijuana in casa di Simone Guido e 3 grammi di cocaina in quella di Alessandro Guido.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Gli arrestati, espletate le formalità rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, così come stabilito dall’Autorità Giudiziaria.

Attualmente, si trovano entrambi a piede libero.