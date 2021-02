“Pizzicato” insieme al padre con oltre tre chili di marijuana in casa. Lieve condanna per il figlio

Era stato pizzicato” insieme al padre con oltre tre chili di marijuana in casa, ma al termine del processo arriva una lieve condanna. Difatti, a seguito di una consulenza tecnica disposta dal giudice sull’ingente quantitativo di droga, è emerso un valore piuttosto basso di principio. E presumibilmente anche sulla scorta di tale esame, il gup Marcello Rizzo ha inflitto la condanna ad 1 anno con rito abbreviato per Gianluca Bruno, 38enne di Surbo, assistito dall’avvocato Luigi Rella. Non solo, poiché è stata revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Invece, il padre Oliviero Bruno, 64enne, difeso dall’avvocato Carlo Martina è già finito sul banco degli imputati ed il processo è in corso davanti al giudice monocratico.

Ricordiamo che nel maggio scorso a Surbo, i Carabinieri della Stazione locale, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Oliviero Bruno e Gianluca con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I militari surbini, in collaborazione con i colleghi dell’Unità Antidroga del Nucleo Cinofili di Modugno, dopo ver fatto irruzione all’interno dell’abitazione, hanno sorpreso i tre in possesso di 3,97 kg. di marijuana suddivisa in tre involucri avvolti da cellophane e 8,42 grammi di cocaina, suddivisa in 15 dosi.

La droga è stata sequestrata.

I Bruno, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati tradotti presso il carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce. Successivamente entrambi ottennero i domiciliari.