Guidano sul lungomare di Gallipoli ubriachi o senza patente. I risultati dell’Operazione Deep summer

Non c’è stato solo l’intervento alla periferia di Gallipoli, dove un turista 21enne della provincia di Modena ha perso la vita, investito da un 40enne del posto, con precedenti per guida in stato di ebbrezza e risultato positivo all’alcoltest e deferito in stato di libertà per omicidio stradale. I carabinieri della compagnia della Città Bella, con il prezioso aiuto dei colleghi delle compagnie vicine, hanno acceso i riflettori sui luoghi più frequentati dai giovani, dove si concentra la movida. Deep summer, questo il nome dell’Operazione degli uomini in divisa che si è conclusa più di dieci denunce e 12 persone segnalate alla prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Ma andiamo con ordine. Evasione è l’accusa contestata ad un 33enne, ai domiciliari con il permesso di allontanarsi per determinati motivi. Ben diversi da quelli che ha dato agli uomini in divisa che, durante il controllo, lo hanno sorpreso in giro per ragioni differenti da quelle impartite dall’autorità giudiziaria.

Al volante dopo aver alzato il gomito

Cinque giovanissimi sono finiti nei guai per guida stato di ebbrezza alcolica. Sorpresi sul lungomare Galileo Galilei di Gallipoli, hanno “perso” la patente dopo essere risultati positivi agli accertamenti. In particolare, un 19enne è stato fermato mentre si trovava al volante della sua auto. Sottoposto al controllo con l’etilometro, è risultato positivo con tasso di 1,6 g/l. Patente di guida ritirata. Stessa sorte è toccata ad un 21enne. Nel suo caso l’etilometro ha segnato un tasso di 0,74 g/l.. Patente ritirata anche ad un coetaneo, positivo all’alcoltest con un tasso di 0,66 g/l..

Patente di guida ritirata e autovettura sottoposta a sequestro per un 19enne sorpreso con tasso alcolemico di 0,81 g/l e un 21enne controllato mentre percorreva con la propria auto il centro abitato. Sottoposto a controllo con etilometro risultava positivo con tasso alcolemico di 1,40 g/l.

Ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per accertate lo stato di alterazione psicofisica da stupefacenti un 25enne. Il controllo è scattato quando gli uomini in divisa hanno notato la sua condotta alla guida e il suo comportamento una volta fermato. Ma come detto, ha rifiutato di eseguire i test.

Due giovani, invece, sono stati deferiti in stato di libertà per guida senza patente. Il primo è stato fermato mentre percorreva lungomare Galileo Galilei, alla guida di un Gilera privo di numero di targa e con il telaio contraffatto. Non solo, durante il controllo è uscito fuori che non aveva nemmeno la patente di guida perché era già stata ritirata. Ciclomotore sequestrato. Il secondo, sempre sorpreso senza patente mentre scorrazzava su lungomare Galileo Galilei a bordo della sua auto. In questo caso però non l’aveva mai conseguita. Autovettura sequestrata ed affidata in custodia giudiziale

Con l’accusa di ricettazione è finito nei guai un altro giovanissimo, sorpreso alla guida di una moto priva di numero di targa. Mezzo sequestrato a affidato in custodia giudiziale;

Nel corso del servizio sono state controllate complessivamente 342 persone e 125 mezzi. Controllati anche 18 locali ed esercizi pubblici senza riscontrare problematiche.