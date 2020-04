Ristorante aperto solo per l’asporto, ma i vigili trovano clienti all’interno: 400 euro di multa

Al termine della giornata di oggi, ancora una volta fitta di controlli da parte della Polizia Locale di Lecce, a fare notizia è la sanzione comminata al titolare di un ristorante di via Cesare Abba. Il locale, infatti, aveva tutti i requisiti per restare aperto solo per la vendita da esporto, ma in realtà gli agenti hanno trovato alcuni clienti.

Inevitabile, quindi, la contestazione della sanzione per inosservanza della normativa in materia di prevenzione da Covid-19 che ammonta a 400 euro.



Per quel che riguarda i controlli sugli spostamenti, oggi i vigili hanno raccolto 140 autocertificazioni in tutto il territorio comunale: nessuna violazione accertata, ma è stata comminata la sanzione ad un uomo residente a Surbo fermato nei giorni scorsi che aveva dichiarato agli agenti di essere andato da un ottico per la sostituzione delle lenti degli occhiali: l’attività commerciale riportata nell’auto-dichiarazione, però, è risultata chiusa per tutta la mattinata.



Al numero 0832.230049, del COC Centro Operativo Comunale di via Giurgola, i volontari della protezione civile hanno ricevuto 122 richieste, 43 per consegna di farmaci, di cui 21 da parte di pazienti del Vecchio Fazzi, 21 di generi alimentari e 58 per richieste di informazioni.



Sempre attivo anche il numero 360.1055312, dedicato alla comunità leccese di sordi e audiolesi.

Le associazioni della Rete delle Povertà, grazie all’iniziativa di beneficenza “Lecce Solidale”, hanno consegnato 41 pacchi di generi di prima necessità.