Continuano i controlli straordinari della Polizia di Stato di Galatina. Tre denunce

Nelle giornate del 9 e 10 agosto, la Polizia di Stato ha intensificato la sua presenza nel territorio di competenza del Commissariato di Galatina, in provincia di Lecce. Questi servizi straordinari di controllo, disposti dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, si inseriscono perfettamente nelle strategie di sicurezza pubblica condivise in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, dimostrando un impegno costante nella tutela dei cittadini e nel contrasto alla criminalità.

L’operazione, ha avuto come obiettivo principale il contrasto dei reati predatori e la prevenzione e repressione di attività criminali in genere. Le aree maggiormente interessate dai controlli sono state i comuni di Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Seclì e Collepasso, punti nevralgici per la circolazione e le attività locali nel Salento.

L’imponente attività di controllo ha portato a risultati significativi, confermando l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine: sono state 224 le persone identificate; 86 veicoli i controllati: 6 i posti di controllo strategici dislocati nei punti cruciali per il traffico veicolare, garantendo una copertura estesa; 5 le contravvenzioni al Codice della Strada e un fermo amministrativo di un ciclomotore e un’autovettura: Entrambi i mezzi sono stati fermati per guida senza patente

Non solo controlli su strada, gli agenti hanno esteso le verifiche anche agli esercizi commerciali, effettuando controlli sui clienti in quattro attività di somministrazione di alimenti e bevande. Questa tipologia di controllo è fondamentale per prevenire attività illecite e garantire il rispetto delle normative nei luoghi di ritrovo.

Sono stati denunciati, inoltre, un galatinese di 40 anni e una persona di origini extracomunitarie irregolare sul territorio nazionale. Quest’ultima è stata trovata in possesso di 34 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Inoltre, è risultata inottemperante all’Ordine del Questore della Provincia di Lecce di lasciare il territorio nazionale, aggravando ulteriormente la sua posizione legale. Denunciato anche un tunisino trovato in possesso di un coltello fermato assieme ad un minorenne alla guida di uno scooter senza patente, per il quale è stato sanzionato