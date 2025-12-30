Con la tecnica della “marmotta” tentano il furto a un bancomat di Uggiano, malviventi via a mani vuote

Dopo un periodo di relativa calma, il Salento torna a fare i conti con la piaga degli assalti ai bancomat. Nel mirino dei malviventi è finita, nella notte appena trascorsa, la filiale della Banca Popolare Pugliese di via Verdi a Uggiano La Chiesa. Un piano studiato nei minimi dettagli che però, fortunatamente, non ha permesso ai banditi di portare via il bottino.

L’allarme è scattato intorno alle 3.00. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata utilizzata la nota tecnica della “marmotta”.

La deflagrazione è stata violentissima, tanto da essere udita distintamente in tutto il centro abitato, svegliando di soprassalto decine di residenti. L’esplosione ha sventrato lo sportello automatico e causato danni strutturali all’edificio.

Nonostante ciò, l’attivazione immediata del sistema di allarme c ha costretto i malviventi a desistere.

Sul luogo del tentato furto sono intervenuti prontamente i Carabinieri. I militari hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi tecnici per raccogliere tracce utili all’identificazione dei responsabili.