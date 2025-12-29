Presenza, fiducia, tutela al fianco della comunità salentina. Il bilancio 2025 dell’Arma dei Carabinieri

‘Questo bilancio racconta un anno di lavoro intenso, fatto di professionalità, sacrificio e presenza costante accanto alle comunità. Dietro ogni numero ci sono volti, storie, persone che hanno trovato nell’Arma un punto di riferimento. Continueremo a operare con determinazione e senso del dovere, ma anche con umanità e ascolto, per garantire sicurezza, protezione e fiducia a tutti i cittadini della provincia di Lecce, Con queste parole il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Andrea Siazzu, commenta il bilancio del 2025 dei militari salentini.

Il bilancio 2025

Sono oltre 86mila0 le chiamate arrivate al Numero Unico di Emergenza “112” nel corso dell’anno: dietro ciascuna, una richiesta di aiuto, un’emergenza, una paura. In molti casi si è trattato di situazioni classificate come “codice rosso”, nelle quali la rapidità delle gazzelle e il coordinamento delle Stazioni hanno consentito di attivare immediatamente le misure di tutela a protezione delle vittime. È qui che la presenza dell’Arma diventa concretezza: una porta che si apre, una divisa che arriva, un aiuto che non tarda.

Con le sue 61 Stazioni, l’Arma dei Carabinieri di Lecce rappresenta un baluardo nella prevenzione e nel contrasto della violenza domestica e di genere. Le 798 denunce trasmesse all’Autorità Giudiziaria raccontano un fenomeno che resta impegnativo, ma indicano anche una crescente fiducia nelle istituzioni. Un segnale importante, rafforzato dall’arresto di 73 persone maltrattanti e dal deferimento in stato di libertà di altre 582.

Sul fronte della sicurezza generale, il 2025 ha fatto registrare una flessione dei fenomeni di illegalità complessivi rispetto all’anno precedente. Un risultato che non nasce per caso, ma dalla capillarità dei controlli e da una presenza costante sul territorio: l’Arma ha proceduto in 15.690 casi, pari all’83% dei reati denunciati all’Autorità Giudiziaria, su un totale di 18.838 segnalati da tutte le Forze di Polizia.

Importante anche l’azione contro lo spaccio di stupefacenti, con 96 arresti e 210 denunce e quella contro il crimine organizzato, culminata nell’arresto di 147 affiliati, nel sequestro di beni per quasi un milione di euro e nella cattura di 3 latitanti. A tutela della sicurezza collettiva, sono stati inoltre sequestrati 2.700 kg di materiale esplodente e potenzialmente pericoloso. Accanto alle attività investigative, l’impegno si è esteso anche alla tutela del lavoro, dell’ambiente e della sicurezza alimentare, con accertamenti che hanno portato a sequestri per 3.584.550 euro e sanzioni amministrative per 1.120.170 euro.