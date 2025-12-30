Sicurezza a Lecce e provincia, oltre 3.000 identificati e un Daspo. Il bilancio della Polizia

Settimana di controlli serrati in tutto il territorio salentino. In occasione delle festività natalizie, che portano fisiologicamente a un aumento del flusso di persone nei centri urbani e nei luoghi pubblici, la Polizia di Stato ha messo in campo un modulo operativo di prevenzione straordinaria.

Su disposizione del Questore della provincia di Lecce, Gianpietro Lionetti, le pattuglie hanno intensificato il monitoraggio del territorio per contrastare la criminalità diffusa e garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Focus sulle zone sensibili: Stazione, periferie e scuole

L’attività, che ha visto il coinvolgimento di diversi settori operativi supportati da attività info-investigative, si è concentrata in particolare sulle aree a più alta densità criminale e sugli obiettivi ritenuti “sensibili”.

Sotto la lente d’ingrandimento degli agenti sono finiti:

Esercizi commerciali, banche e uffici postali: luoghi dove lo scambio di denaro e la concentrazione di persone attirano potenziali reati predatori.

Edifici scolastici: un obiettivo prioritario negli ultimi tempi a causa dei frequenti furti di attrezzature elettroniche e supporti didattici.

Zona Stazione e vie limitrofe: un’area oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti per la presenza costante di persone senza fissa dimora e situazioni di degrado urbano, sia diurne che notturne.

Periferie del capoluogo: monitorate per prevenire furti in appartamento e spaccio di stupefacenti.

I numeri dell’operazione tra Lecce e Nardò

I servizi straordinari di controllo del territorio non hanno riguardato solo il capoluogo, ma sono stati estesi anche al comune di Nardò.

Sono state identificate 3.155 persone, mentre, sono1.312 i veicoli controllati

Oltre alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, la Polizia ha vigilato attentamente sulla sicurezza stradale, verificando il rispetto del Codice della Strada per prevenire incidenti legati alla guida pericolosa durante il periodo festivo.

Stadio “Via del Mare”, emesso un DASPO per un 38enne

Non solo controllo del territorio, ma anche rigore nelle manifestazioni sportive. La Divisione Anticrimine ha concluso l’attività amministrativa relativa ai fatti accaduti lo scorso 30 novembre durante l’incontro di calcio Lecce – Torino, disputatosi allo stadio “Via del Mare”.

Il Questore ha emesso un provvedimento di Daspo della durata di un anno nei confronti di un 38enne leccese. L’uomo è stato ritenuto responsabile dell’accensione di materiale pericoloso all’interno dell’impianto sportivo, un comportamento che ha messo a rischio l’incolumità degli spettatori presenti.