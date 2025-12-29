Furgone in fiamme sulla Lecce-Maglie, deviato il traffico

Sono stati momenti di paura quelli vissuti dagli automobilisti in transito sulla Strada Statale Lecce-Maglie. Per cause ancora da chiarire, infatti, un furgone ha preso fuoco improvvisamente mentre percorreva l’arteria stradale in direzione sud, all’altezza dello svincolo per Melpignano.

Per consentire le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell’area, la carreggiata in direzione Otranto è stata temporaneamente chiusa al traffico. Il blocco della circolazione è localizzato precisamente al km 981,000, nei pressi di Maglie.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la pulizia del manto stradale e la gestione dei flussi; le Forze dell’ordine per i rilievi e la deviazione del traffico su percorsi alternativi e i Vigili del Fuoco per il completamento delle operazioni di bonifica.

Anas ha comunicato che il personale è al lavoro per ripristinare la regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Si consiglia agli automobilisti diretti verso il basso Salento di prestare massima attenzione e, se possibile, utilizzare arterie secondarie per evitare l’imbuto creatosi all’altezza di Melpignano.

(Immagine tratta dal profilo Facebook della Protezione Civile)