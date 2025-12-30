Latitante dal 2017, torna per il Natale. Arrestato dai Carabinieri 57enne

Nella mattinata di ieri, a Tiggiano, i Carabinieri della Stazione di Corsano, con il supporto dei militari della Stazione di Alessano e dell’Aliquota Operativa del Nor della compagnia di Tricase, hanno portato a termine una complessa operazione culminata nell’arresto di una persona da anni irreperibile, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce – Ufficio Esecuzioni Penali.

Si tratta di un 57enne del posto che, dopo essersi sottratto all’esecuzione della pena ed essersi allontanato dal territorio nazionale, risultava latitante di fatto dal 2017. A suo carico, un cumulo di condanne definitive per diversi reati – tentato furto, ricettazione, evasione, adescamento di minorenni – commessi nel corso degli anni, per un totale di 4 anni e 2 mesi di reclusione.

Dietro questo risultato non c’è solo un’attività operativa, ma mesi di paziente lavoro silenzioso, di raccolta di informazioni, di ascolto del territorio e di costante vigilanza. Un’attività condotta con discrezione, professionalità e determinazione dai militari della Stazione di Corsano, che non hanno mai smesso di cercare, convinti che prima o poi si sarebbe presentata l’occasione giusta.

Quell’occasione è arrivata proprio in questi giorni di festa, quando gli uomini dell’Arma, grazie a un’approfondita attività informativa e al contatto continuo con la comunità, hanno intuito che il ricercato potesse aver fatto ritorno in Italia per trascorrere le festività natalizie presso la sua abitazione di residenza, accanto ai familiari.