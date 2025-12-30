Notte di fuoco nel Salento, quattro auto in fiamme a Carmiano e Casarano

È stata una notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, impegnati tra il 29 e il 30 dicembre 2025 in una serie di interventi d’urgenza. Tre distinti roghi hanno colpito due comuni della provincia, distruggendo complessivamente quattro autovetture e causando danni alle abitazioni circostanti.

Primo intervento a Carmiano

L’allarme è scattato intorno alle 01:15, quando una squadra del distaccamento di Veglie è stata inviata d’urgenza nel comune di Carmiano. In via Copertino, una Fiat Punto è stata avvolta dalle fiamme.

L’intervento tempestivo dei caschi rossi ha permesso di domare il rogo, limitando i danni alla parte anteriore del veicolo ed evitando che il fuoco si propagasse alle auto parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto, per i rilievi di rito e l’avvio delle indagini, sono intervenuti i Carabinieri.

Casarano nel mirino, due roghi in poche ore

La situazione più critica si è registrata nel comune di Casarano, dove i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli sono dovuti intervenire due volte nel giro di poco più di un’ora.

Il primo episodio a Casarano è avvenuto in via Colombo. Le fiamme hanno interessato un’Audi A4. Anche in questo caso, la rapidità dei soccorsi è stata fondamentale per mettere in sicurezza l’area e impedire conseguenze più gravi per la pubblica incolumità. I Carabinieri hanno presidiato la zona durante le operazioni di spegnimento.

Alle ore 02:57, una nuova segnalazione ha portato i Caschi Rossi in via Boito, sempre a Casarano, dove sono state interessate dal fuoco una Mercedes Classe B e una Fiat Bravo. Il calore e le fiamme hanno danneggiato la facciata di un’abitazione adiacente.

Le squadre hanno lavorato a lungo per la completa messa in sicurezza dello scenario. Sul posto sono intervenuti anche qui, i militari dell’Arma per supportare le operazioni e raccogliere elementi utili alle indagini.

Tutti gli interventi si sono conclusi con la tutela della pubblica e privata incolumità,

Le Forze dell’Ordine, in collaborazione hanno avviato i necessari accertamenti per stabilire la natura degli incendi.