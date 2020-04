Coronavirus, Lecce e Copertino i comuni più colpiti: la mappa dei contagi della Asl di Lecce

I numeri sono l’unica cosa a cui la gente, chiusa in casa, si aggrappa per trovare uno spiraglio. Le persone cercano nei dati una via d’uscita al tunnel creato dall’emergenza. Per questo, leggono con attenzione il bollettino, per vedere se c’è quella discesa dopo la salita, quel segno meno dopo tanti più. Accade così anche il Puglia, dove il «distanziamento sociale» imposto per frenare la diffusione del Coronavirus sembra, al momento, funzionare. E gli effetti devastanti per il sistema sanitario locale, immaginati dopo la fuga dalla Lombardia, non si sono fortunatamente realizzati. L’ultimo aggiornamento della Asl di Lecce parla di 361 casi di infezione da Covid19 [163 maschi (45%) e 198 femmine (55%)].

Stando al report, scritto per fare il punto sulla situazione da quando è scoppiata l’emergenza (il 29 febbraio) Lecce con i suoi 49 positivi e Copertino con 38 casi sono i comuni maggiormente ‘colpiti’. Un capitolo a parte, purtroppo, è dedicato alla casa di cura di Soleto, dove è scoppiato un focolaio. Al 4 aprile sono 88 i casi registrati nella residenza socio-assistenziale La Fontanella.

50, invece, sono i dipendenti della ASL di Lecce risultati positivi. Per quanto riguarda i decessi, invece, il bilancio si ferma a 43, molti pazienti (il 35%) aveva più di 90 anni. 27 spirati mentre erano ricoverati in ospedale. I guariti dall’infezione sono 21, il 71% è nella fascia di età 50 ‐ 69 anni.

Distribuzione per comune dei casi di infezione da Covid19

Alezio 1

Aradeo 2

Arnesano 1

Calimera 2

Campi salentina 2

Cannole 4

Carmiano 12

Casarano 4

Castri di Lecce 2

Castrignano de Greci 1

Castrignano del Capo 1

Cavallino 5

Copertino 38

Corigliano d’Otranto 1

Cursi 1

Cutrofiano 1

Galiano del Capo 2

Galatina 13

Galatone 2

Gallipoli 11

Guagnano 3

Lecce 49

Leverano 11

Lizzanello 1

Maglie 5

Martano 1

Matino 2

Melendugno 4

Melissano 2

Monteroni di Lecce 16

Muro Leccese 1

Nardò 12

Neviano 3

Nociglia 1

Novoli 2

Otranto 2

Poggiardo 3

Racale 2

Salice Salentino 1

San Cesario di Lecce 3

San Donato di Lecce 2

San Pietro in Lama 3

Scorrano 2

Soleto 1

Squinzano 2

Sternatia 1

Surbo 10

Taurisano 4

Trepuzzi 2

Tricase 3

Ugento 1

Veglie 3

Vernole 4

Porto Cesareo 1

(*) Rsa La Fontanella 88

Non determinato 4

(*) Solo per gli ospiti della RSA La Fontanella di Soleto è stato considerato il domicilio presso la struttura e non la residenza anagrafica come per tutti gli altri casi.