Coronavirus, 43 nuovi casi scoperti in Puglia. Uno in provincia di Lecce

Tra i nuovi casi di Coronavirus scoperti in Puglia nelle ultime 24 ore tanti sono «contatti stretti», familiari, amici o conoscenti di “contagi” in isolamento e risultati positivi al tampone. Questo perché – come ha spiegato il professor Pierluigi Lopalco – ora si “cercano” i portatori asintomatici o paucisintomatici (che nel momento clou dell’emergenza erano rimasti nascosti) facendo più test e quando scoppiano i focolai vengono subito circoscritti e spenti con il lavoro di contact-tracing e sorveglianza epidemiologica. Nella conta, riportata nel bollettino quotidiano della Regione, si notano ancora i rientri dalle vacanze, chi torna a casa da un viaggio nei paesi considerati a rischio – Spagna, Malta, Grecia, Albania e Croazia – e in alcune zone d’Italia come la Sardegna dove è alto il livello di attenzione.

Nell’ultimo report – scritto sulla base delle informazioni del Direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro – su 1.649 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 43 casi positivi. 1 in provincia di Lecce, su cui sono in corso le indagini epidemiologiche del caso.

22 in provincia di Bari, quasi tutti (ben 20) “contatti stretti” come ha spiegato il Direttore Generale, Antonio Sanguedolce. Dei due rimasti, uno è un “rientro dalla Francia”, l’altro è stato trovato durante L’ attività di triage del pronto soccorso.

5 in provincia BAT. Si tratta – come ha spiegato il DG Alessandro Delle Donne – di 3 persone legate a positivi scoperti nei giorni scorsi. C’è poi un caso di rientro dalla Sardegna. E un altro caso su cui sono in corso le indagini a cura del dipartimento di prevenzione.

14 in provincia di Foggia. « Si tratta di: 8 persone sintomatiche; 4 contatti di casi già noti; 2 persone individuate durante l’attività di screening» come ha chiarito il Direttore Generale Vito Piazzolla.

1 fuori regione.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 328.329 test. 4.137 sono i pazienti guariti. 1.197 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.899, così suddivisi: